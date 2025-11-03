L’Atalanta riflette su Juric | fiducia a tempo per il tecnico croato

Il ko di Udine, che ha segnato la fine dell’imbattibilità stagionale, mette a serio rischio la posizione del tecnico croato. L’Atalanta riflette su Ivan Juric, fortemente in discussione a causa degli ultimi risultati poco soddisfacenti. Probabile che una decisione definitiva venga presa dopo gli ultimi due impegni prima della sosta, ma nel frattempo già circolano i nomi dei possibili sostituti. L ‘ATALANTA RIFLETTE SU JURIC: COSA STA SUCCEDENDO La Dea sembra lontana parente di quella ammirata per nove anni anni sotto la guida di Giampiero Gasperini che, non più tardi di un anno fa, infilava undici vittorie consecutive arrivando anche in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - L’Atalanta riflette su Juric: fiducia a tempo per il tecnico croato

News recenti che potrebbero piacerti

Il trend riflette sia una ripresa dei contatti sociali dopo la pandemia sia lacune nella prevenzione e negli screening. - facebook.com Vai su Facebook

MILAN: ALLEGRI DELUSO DA GIMENEZ Il messicano rischia il posto contro l'Atalanta dopo la prova opaca col Pisa. IL SOSTITUTO NATURALE: Ballottaggio aperto per affiancare Leao. $Milan $Atalanta $Allegri $Gimenez $Nkunku - X Vai su X

Juric: "Fiducia a Bernasconi. Con Lookman ed Ederson è la partita giusta per ricominciare" - Alla vigilia della sfida tra Atalanta e Bruges, valida per la seconda giornata della league phase di Champions League, il tecnico nerazzurro Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Scrive tuttomercatoweb.com