L' Associazione nazionale carabinieri conferisce gli attestati di fedeltà alla sezione di Chieti

La presidenza nazionale dell'Anc (Associazione nazionale carabinieri) ha consegnato gli attestati di fedeltà agli associati che da anni sono iscritti al sodalizio secolare fornendo il loro contributo attivo alla continuità di questa realtà.Gli attestati sono stati conferiti dal generale Libero Lo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Scopri altri approfondimenti

CIAO DIEGO L’Associazione Nazionale Bersaglieri si unisce al profondo dolore della famiglia, degli amici e della Fanfara Bersaglieri di Bedizzole per la tragica scomparsa del giovane Diego Lucchini, classe 2002, strappato alla vita a soli 23 anni da un inci - facebook.com Vai su Facebook

Il giornalista Sigfrido Ranucci è stato ospite dell’assemblea dell’Associazione nazionale magistrati. Sentite le sue parole sul ruolo che ha la magistratura nella nostra società e sui rischi della riforma costituzionale. - X Vai su X

Consegna degli Attestati di fedeltà ai soci dell’Associazione nazionale carabinieri di Vibo: ecco chi l’ha ricevuto - Alla presenza del comandante provinciale Antonio Parillo è stato sottolineato il valore del contributo dei soci nel mantenere vive le tradizioni dell’Arma e nel promuovere solidarietà e legalità ... Segnala ilvibonese.it

Castelbuono, inaugurata la sezione dell’Associazione nazionale carabinieri intitolata a Domenico Castiglia - Si è svolta a Castelbuono, la cerimonia di intitolazione e inaugurazione della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dedicata alla memoria del Carabiniere Domenico Castiglia, decorato di ... Secondo esperonews.it

Inaugurata a Castelbuono la Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Si è svolta Giovedì 30 Ottobre, a Castelbuono, la cerimonia di intitolazione e inaugurazione della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dedicata ... 98zero.com scrive