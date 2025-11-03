L’assistente conversazionale che guida le assunzioni

NASCE MAXCOACH, un innovativo assistente conversazionale basato sull’intelligenza artificiale dedicato al recruiting. Sviluppato in collaborazione con Exelab, system integrator enterprise specializzato in CRM, User Experience e soluzioni avanzate di AI, MaxCoach si integra nell’ecosistema digitale di Remax, affiancando i franchisee nella gestione e nello sviluppo delle agenzie. Grazie alla connessione con MaxTalent, il sistema proprietario di recruiting integrato con il CRM HubSpot, e con il tool di business intelligence Board, MaxCoach opera con tutti i sistemi digitali del network, rendendo accessibili alle agenzie le migliori pratiche di recruiting e la formazione sviluppata in oltre trent’anni dalla Remax University. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

