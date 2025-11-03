L' asse del kitsch Autocrati uniti nell’Internazionale del cattivo gusto

La prima volta che vidi la Casa bianca, rimasi impressionato da quanto fosse semplice, sobria quella residenza del potere mondiale. Niente di imponente. Un edificio colonia. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'asse del kitsch. Autocrati uniti nell’Internazionale del cattivo gusto

Scopri altri approfondimenti

L’asse Italia-Stati Uniti all’Oms: “Pandemie, non cediamo poteri” - Ieri, dopo che la notizia è uscita su Repubblica online, tanti esponenti di Fdi hanno fatto i complimenti al ministero, forse nemmeno sapendo dell’inversione di marcia del loro partito. Lo riporta repubblica.it

L’approccio cauto con gli Stati Uniti (e non solo): nasce l'asse Meloni-Merz - Se ne è stato un bel po’ di tempo in America, a fare l’avvocato d’affari di successo, ed è restato fuori dalla ... Segnala roma.corriere.it