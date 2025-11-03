L' assalto della Lega alla manovra | cosa succede su pensioni e pace fiscale

Entra nel vivo l'esame della manovra 2026 in Senato e tra i partiti di maggioranza c'è chi chiede un cambio di rotta su alcune misure contenute nel testo. La Lega punta a rivedere le norme sulle pensioni e sulla rottamazione delle cartelle. La scorsa settimana il partito di Matteo Salvini si era. 🔗 Leggi su Today.it

