L’assalto al municipio Diciassette indagati tra gli anti repubblichini

Diciassette antifascisti indagati per l’assalto al municipio di Lecco. Sono pacifisti, anarchici e antagonisti che, il 28 aprile scorso, insieme a centinaia di altri manifestanti, hanno partecipato ad un corteo promosso dai soci dell’Anpi per protestare contro alcuni nostalgici, autodefinitisi "i camerati", che invece avevano organizzato una commemorazione per ricordare 16 repubblichini delle brigate nere Leonessa e Perugia fucilati il 28 aprile 1945 per aver ucciso a tradimento alcuni partigiani. I 17, appartenenti a gruppi anarchici, hanno deviato dal percorso ufficiale e invaso il cortile di Palazzo Bovara, sede municipale, tentando di irrompere nella sala consiliare dove era in corso il Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

