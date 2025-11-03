Lascia scontrino dopo il prelievo bancomat si ritrova il conto svuotato I consigli dei carabinieri
Un nuovo allarme si diffonde nel Salento e in tutta la Puglia: cresce il numero delle truffe legate ai prelievi agli sportelli bancomat. L’episodio più recente riguarda una donna anziana del Leccese, caduta vittima di un inganno tanto semplice quanto insidioso. Dopo aver effettuato un normale prelievo di contanti, la signora ha lasciato lo scontrino nel cestino accanto al terminale, un gesto che in apparenza può sembrare innocuo. Poche ore più tardi, però, ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per un operatore della banca. “Dobbiamo verificare un tentativo di accesso anomalo al conto”, le avrebbe detto con tono rassicurante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
