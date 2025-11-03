Lascia lo scontrino al bancomat e gli svuotano il conto | come fanno massima attenzione
Un gesto che facciamo quasi senza pensarci — lasciare lo scontrino dopo un prelievo — sta diventando un pericolo reale. Nel Salento, una donna anziana è finita vittima di una delle truffe più insidiose del momento: quella dello scontrino bancomat. L'episodio, avvenuto nel Leccese, ha acceso l'allarme tra i cittadini e messo in guardia le autorità. Dopo un normale prelievo di contanti, la signora ha lasciato il suo scontrino nel cestino accanto al terminale. Poche ore dopo, ha ricevuto una chiamata da un uomo che si è presentato come un operatore della banca. "Dobbiamo verificare un tentativo di accesso anomalo al conto", le avrebbe detto con tono rassicurante.
