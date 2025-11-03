Lascia fuori Kane e chiama Welbeck dice Rooney prima dell’annuncio della squadra inglese

2025-11-03 11:53:00 Giorni caldissimi in redazione! Wayne Rooney dice che avrebbe senso chiamare Danny Welbeck e lasciare Harry Kane fuori dalla prossima squadra inglese. L’allenatore dei Tre Leoni Thomas Tuchel nominerà venerdì il suo gruppo per le qualificazioni ai Mondiali contro Serbia e Albania. L’Inghilterra si è già qualificata e Rooney crede che l’attaccante del Bayern Monaco Kane trarrebbe beneficio da un riposo mentre Welbeck merita un richiamo dopo sei gol in 10 partite di Premier League con il Brighton. “Segna gol, lavora duro, ha una toppa viola e si è messo in una posizione in cui Thomas Tuchel dovrà sicuramente guardarlo”, ha detto Rooney nell’ultimo episodio del suo podcast The Wayne Rooney Show. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

