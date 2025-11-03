L’arte come riscatto sociale nei piccoli comuni | l’Associazione San Silvestro APS presenta il libro di Macalli

Tempo di lettura: 2 minuti L’Associazione San Silvestro APS, in stretta sinergia con la Pro Loco di Sant’Agata de’ Goti e con il patrocinio del Comune di Sant’Agata de’ Goti, è lieta di annunciare la presentazione del libro “L’arte come riscatto sociale nei piccoli comuni: arte, luogo e comunità” (Giacovelli Editore), scritto dalla dottoressa e artista Irene Macalli. L’appuntamento è fissato per domenica 9 novembre 2025, alle ore 17:30, presso la prestigiosa Sala Consiliare del Comune di Sant’Agata de’ Goti (BN). L’incontro rappresenta un’importante occasione di riflessione sul potere trasformativo della cultura nei territori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

