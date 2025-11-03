Largo Winch – Il Prezzo del Denaro | James Franco e Tomer Sisley in prima TV su Sky Cinema e NOW
Sky Cinema presenta in prima TV LARGO WINCH – IL PREZZO DEL DENARO, il terzo capitolo della saga action tratta dall’omonimo fumetto, in arrivo lunedì 3 novembre alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Interpretato da Tomer Sisley nel ruolo di Largo Winch e da James Franco in quello dell’antagonista Ezio Burntwood, il film trasporta gli spettatori in un mondo. 🔗 Leggi su Digital-news.it
