Largo Corrado Ricci crolla parte della Torre dei Conti in ristrutturazione | 4 operai soccorsi Uno è grave
Il rumore dell'impalcatura, poi boato e il crollo. Quindi le urla. A Roma è crollata una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Quattro gli operai soccorsi, uno di loro - il più grave - è stato portato all'ospedale San Giovanni in codice rosso. È la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Roma, il video del crollo della Torre dei Conti a largo Corrado Ricci - Crollata una parte della muratura della Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci. Segnala msn.com
Roma: crolla struttura a Largo Corrado Ricci, persone rimaste sotto - La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, parzialmente crollata. Da tg.la7.it
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: persone bloccate sotto le macerie - L'intervento dei vigili del fuoco: quattro operai sono stati soccorsi e salvati dalle macerie ... Secondo roma.corriere.it