Largo Corrado Ricci crolla parte della Torre dei Conti in ristrutturazione | 4 feriti
Il rumore dell'impalcatura, poi boato e il crollo. Quindi le urla. A Roma è crollata parte della Torre dei Conti, in Largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Quattro, al momento, i feriti. A dare l'allarme, intorno alle 11:15, sono stati gli operai e diversi passanti. Sul posto le. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci: persone bloccate sotto le macerie - Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute in Largo Corrado Ricci, dove intorno alle 11. Scrive msn.com
Roma, crolla parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: persone sotto le macerie - Paura questa mattina a Roma dove, poco dopo le 11, è crollata parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione. Segnala msn.com