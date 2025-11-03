L’app che insegna l’educazione finanziaria agli adolescenti
FINANZ, LA STARTUP milanese under 23 che vuole rendere l’educazione finanziaria un diritto per tutti. In Europa oltre 335 milioni di persone non investono i propri risparmi per mancanza di conoscenze finanziarie di base. E più di 10 trilioni di euro rimangono così fermi sui conti correnti, spesso per un mix di paura, disinformazione o semplice sfiducia (BlackRock People & Money). È la fotografia di un’Europa che ancora fatica a gestire il proprio denaro nonostante l’accesso a strumenti digitali e informazioni sia più ampio che mai. È in questo contesto che nasce Finanz, startup milanese fondata da quattro ragazzi under 23 con una missione chiara: rendere l’educazione finanziaria un diritto e non un privilegio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
