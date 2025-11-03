FINANZ, LA STARTUP milanese under 23 che vuole rendere l’educazione finanziaria un diritto per tutti. In Europa oltre 335 milioni di persone non investono i propri risparmi per mancanza di conoscenze finanziarie di base. E più di 10 trilioni di euro rimangono così fermi sui conti correnti, spesso per un mix di paura, disinformazione o semplice sfiducia (BlackRock People & Money). È la fotografia di un’Europa che ancora fatica a gestire il proprio denaro nonostante l’accesso a strumenti digitali e informazioni sia più ampio che mai. È in questo contesto che nasce Finanz, startup milanese fondata da quattro ragazzi under 23 con una missione chiara: rendere l’educazione finanziaria un diritto e non un privilegio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'app che insegna l'educazione finanziaria agli adolescenti