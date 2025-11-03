L' annuncio della presidente Giuseppetti | Il municipio rifarà la targa vandalizzata di Michelle Causo
Lo scorso sabato è stata vandalizzata la targa dedicata a Michelle Causo nel parco di Torrevecchia installata ad aprile 2024. Un atto, denunciato dal Comitato Primavalle Torrevecchia e che ha scosso e inorridito la cittadinanza. Immediata la risposta dell’amministrazione municipale che tramite la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
