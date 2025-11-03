Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento - e il Pontedera ha giocato con il lutto al braccio - per la scomparsa, in settimana, del piccolo Christian Picarella, 13 anni, e dello storico magazziniere Gastone Regoli, ai quali gli ultras della gradinata nord Diego Savelli hanno dedicato due striscioni: "Gli angeli non muoiono mai, Christian sempre con noi" e "Ciao Gastone cuore granata. Alla fine del match invece è stato come sempre il turno di Leonardo Menichini: "Ci teniamo il punto, anche se dopo essere stati due volte in vantaggio rimane l’amaro in bocca. Però per 65’ si è fatta una buona gara contro un ottimo Perugia, ma con un po’ di attenzione in più potevamo vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'analisi di Menichini. "Felice della prestazione, meno del risultato»