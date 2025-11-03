L’amministrazione Trump promette che i nuovi test nucleari non includeranno esplosioni atomiche

Il segretario all’Energia degli Stati Uniti Chris Wright ha parlato dei nuovi test di armi nucleari, che Donald Trump ha annunciato qualche giorno fa. In un’intervista per il canale Fox News, il collaboratore del presidente ha assicurato che questi nuovi esperimenti non comporteranno esplosioni nucleari. Piuttosto, si concentreranno su prove riguardanti «altre parti delle armi nucleari», per verificare il loro corretto funzionamento. Le dichiarazioni del tycoon della scorsa settimana in merito alla ripresa dei test, fermi da trentatré anni, avevano suscitato sorpresa e preoccupazione. A perplimere, in particolare, erano state le modalità dell’annuncio, piuttosto confusionario e poco chiaro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’amministrazione Trump promette che i nuovi test nucleari non includeranno esplosioni atomiche

