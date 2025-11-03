L'amica di Beatrice Bellucci morta nell'incidente sulla Colombo | In che condizioni è la mia macchina?

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amica di Beatrice Bellucci è sveglia, ma ancora molto confusa e non in grado di parlare con gli inquirenti. I medici la tengono sotto stretta osservazione a causa del forte trauma fisico, ma anche psicologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

amica beatrice bellucci mortaBeatrice Bellucci morta sulla Colombo, indagini sui telefonini: si cercano video dell’incidente - Beatrice Bellucci è morta lungo via Cristoforo Colombo venerdì sera, dopo che l'auto su cui viaggiava è stata travolta da una Bmw ... Si legge su fanpage.it

amica beatrice bellucci mortaRoma, incidente sulla Colombo: l'amica di Beatrice Bellucci si è svegliata, potrà raccontare cosa è successo sabato sera - Silvia Piancazzo si è svegliata: l'amica di Beatrice Bellucci potrà ora raccontare cosa è successo nel terribile incidente di sabato sera ... Da notizie.it

amica beatrice bellucci mortaLe prime parole dell’amica di Beatrice Bellucci, morta in un incidente stradale sulla Colombo: “Dove sta mamma?” - ": sono queste le prime parole pronunciate da Silvia Piancazzo, l'amica di Beatrice Bellucci morta in un incidente stradale ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Amica Beatrice Bellucci Morta