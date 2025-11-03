L'amica di Beatrice Bellucci morta nell'incidente sulla Colombo | In che condizioni è la mia macchina?

L'amica di Beatrice Bellucci è sveglia, ma ancora molto confusa e non in grado di parlare con gli inquirenti. I medici la tengono sotto stretta osservazione a causa del forte trauma fisico, ma anche psicologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una rosa bianca per Beatrice Bellucci, morta a 20 anni, una settimana fa, in un terribile incidente stradale sulla Cristoforo Colombo a Roma forse per una gara tra auto. Tanti ragazzi commossi, il dolore dei genitori e la preghiera per l'amica Silvia ancora in tera - facebook.com Vai su Facebook

Lo schianto sulla Colombo a Roma: resta gravissima l'amica di Beatrice Bellucci morta a vent'anni ? di Gabriele Manzo - X Vai su X

Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, indagini sui telefonini: si cercano video dell’incidente - Beatrice Bellucci è morta lungo via Cristoforo Colombo venerdì sera, dopo che l'auto su cui viaggiava è stata travolta da una Bmw ... Si legge su fanpage.it

Roma, incidente sulla Colombo: l'amica di Beatrice Bellucci si è svegliata, potrà raccontare cosa è successo sabato sera - Silvia Piancazzo si è svegliata: l'amica di Beatrice Bellucci potrà ora raccontare cosa è successo nel terribile incidente di sabato sera ... Da notizie.it

Le prime parole dell’amica di Beatrice Bellucci, morta in un incidente stradale sulla Colombo: “Dove sta mamma?” - ": sono queste le prime parole pronunciate da Silvia Piancazzo, l'amica di Beatrice Bellucci morta in un incidente stradale ... Scrive fanpage.it