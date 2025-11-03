L' altra sfida di Spalletti | come e perché Vlahovic può rimanere alla Juve

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore in conferenza è tornato sul futuro del serbo, ha chiarito le sue intenzioni ("sarebbe felicissimo di restare") e ha aperto nuovo spiraglio sulla possibilità che rimanga alla Juve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l altra sfida di spalletti come e perch233 vlahovic pu242 rimanere alla juve

© Gazzetta.it - L'altra sfida di Spalletti: come (e perché) Vlahovic può rimanere alla Juve

Contenuti che potrebbero interessarti

altra sfida spalletti perch233L'altra sfida di Spalletti: come (e perché) Vlahovic può rimanere alla Juve - L'allenatore in conferenza è tornato sul futuro del serbo, ha chiarito le sue intenzioni ("sarebbe felicissimo di restare") e ha aperto nuovo spiraglio sulla possibilità che rimanga alla Juve ... Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Altra Sfida Spalletti Perch233