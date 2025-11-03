L’Alma Fano liquida la Pergolese E adesso si avvicina alla vetta
alma fano 2 pergolese 0 ALMA (4-3-3): Santini, Scarlatti (41’ pt Malshi), Fontana, Saponaro, Giacomelli, Mattioli, Omiccioli, Pierpaoli (48’ st Frulla); Niang (18’ st Gucci), Zaccardo (43’ st Innocenti), Sartori. A disp. Sodani, Arpaia, Moschella, Rovinelli, Palazzi N.. All. Omiccioli. PERGOLESE (3-4-3): Aluigi; Lattanzi (19’ st Fraternali), Rebiscini, Luciani; Savelli, Gaia (31’ st Bartoli), Venturi (9’ st Lattanzi F), Corneli; Russo; Montanari (31’ st Barattini), Salsiccia. A disp. Masci, Bartolucci, Franceschelli, Lombardi, Perini. All. Bettelli. Arbitro: Biagini di Pesaro. Rete: 7’ pt Lattanzi (aut), 35’ pt Niang, Note: pomeriggio primaverile, terreno buono, spettatori 800. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
