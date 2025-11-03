L’Alchimia della Reputazione | il viaggio di Francesco Riviera nel potere della fiducia e dell’autorevolezza
L’Alchimia della Reputazione, il nuovo libro di Francesco Riviera disponibile su Amazon, nasce da questa differenza. È un viaggio nella mente umana, nella percezione e nel modo in cui il valore viene riconosciuto, ricordato e amplificato nel tempo.. Ci sono persone che parlano, e persone che lasciano il segno. L’Alchimia della Reputazione, il nuovo libro di Francesco Riviera disponibile su Amazon, nasce da questa differenza. È un viaggio nella mente umana, nella percezione e nel modo in cui il valore viene riconosciuto, ricordato e amplificato nel tempo. Riviera accompagna il lettore in un percorso che intreccia neuroscienze, branding e comunicazione strategica, mostrando come il proprio nome possa diventare un asset capace di generare fiducia, autorevolezza e risultati concreti. 🔗 Leggi su 361magazine.com
