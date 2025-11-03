Laghi nelle cave dismesse ecco il progetto anti siccità da 200mila euro inattuato
Una soluzione per alleviare la crisi idrica ci sarebbe e la indica uno studio costato alla Regione circa 200mila euro: creare dei laghetti artificiali nelle cave dismesse, andando a recuperare le. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
