L' aggressione di piazza Gae Aulenti e non solo | cosa succede alla gestione della sicurezza a Milano
"Milano non è Gotham City", disse con stizza Beppe Sala quattro anni fa, quasi una copia del “noi non siamo a Fortapash” che Ennio Fantastichini nei panni di un sindaco poco trasparente gridava nel film dedicato a Giancarlo Siani. Era la risposta di Sala al suo sfidante, Luca Bernardo, che era arrivato a parlare di Milano come la “città più pericolosa d’Italia”. Eravamo in campagna elettorale, un momento in cui capita che i toni si accendano. Ma il problema è quando non si placano una volta finita la competizione. Perché prima o poi si verifica qualcosa che li riaccende e si torna a riflettere, o meglio a scontrarsi, su quanto Milano sia sicura, o forse quanto sia insicura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
«Accoltellata alla schiena» senza motivo: donna di 43 anni grave a Milano. L'aggressione in piazza Gae Aulenti - facebook.com Vai su Facebook
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: è grave, indagini in corso - Donna accoltellata a Milano, paura in piazza Gae Aulenti e nuove preoccupazioni per la sicurezza nel centro cittadino. Riporta notizie.it
Milano, donna aggredita con un coltello in piazza Gae Aulenti: è grave - L'aggressione è avvenuta pochi minuti prima delle 9, con la dinamica dell'accaduto ancora da chiarire. Secondo tg24.sky.it
Chi è l'aggressore della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: «Carnagione chiara, è stato ripreso dalle telecamere». La pista del clochard - E' di carnagione chiara l'uomo che, a volto scoperto, ha accoltellato Anna L. Riporta leggo.it