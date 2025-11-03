L' aggressione di piazza Gae Aulenti e non solo | cosa succede alla gestione della sicurezza a Milano

"Milano non è Gotham City", disse con stizza Beppe Sala quattro anni fa, quasi una copia del “noi non siamo a Fortapash” che Ennio Fantastichini nei panni di un sindaco poco trasparente gridava nel film dedicato a Giancarlo Siani. Era la risposta di Sala al suo sfidante, Luca Bernardo, che era arrivato a parlare di Milano come la “città più pericolosa d’Italia”. Eravamo in campagna elettorale, un momento in cui capita che i toni si accendano. Ma il problema è quando non si placano una volta finita la competizione. Perché prima o poi si verifica qualcosa che li riaccende e si torna a riflettere, o meglio a scontrarsi, su quanto Milano sia sicura, o forse quanto sia insicura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

