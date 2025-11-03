L' aggressione di piazza Gae Aulenti e non solo | cosa succede alla gestione della sicurezza a Milano
"Milano non è Gotham City", disse con stizza Beppe Sala quattro anni fa, quasi una copia del “noi non siamo a Fortapash” che Ennio Fantastichini nei panni di un sindaco poco trasparente gridava nel film dedicato a Giancarlo Siani. Era la risposta di Sala al suo sfidante, Luca Bernardo, che era arrivato a parlare di Milano come la “città più pericolosa d’Italia”. Eravamo in campagna elettorale, un momento in cui capita che i toni si accendano. Ma il problema è quando non si placano una volta finita la competizione. Perché prima o poi si verifica qualcosa che li riaccende e si torna a riflettere, o meglio a scontrarsi, su quanto Milano sia sicura, o forse quanto sia insicura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
È ancora senza un movente l'aggressione subita lunedì mattina in piazza Gae Aulenti a Milano da una manager 43enne di Finlombarda. La donna è stata accoltellata alla schiena mentre a piedi raggiungeva il suo ufficio. L'unico sospettato è Vincenzo Lanni, - facebook.com Vai su Facebook
Donna accoltellata a Milano, il video dell'aggressione in piazza Gae Aulenti: è caccia all'uomo - X Vai su X
Donna accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti: il video dell’aggressione - Lunedì mattina, in piazza Gae Aulenti a Milano, una donna di 43 anni, Anna Laura Valsecchi, è stata accoltellata da un uomo che è poi fuggito. blitzquotidiano.it scrive
Vincenzo Lanni confessa l’aggressione in piazza Gae Aulenti: “Luogo scelto perché simbolo del potere economico” - Vincenzo Lanni ha confessato di aver accoltellato Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti a Milano la mattina del 3 novembre ... Come scrive fanpage.it
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: fermato il presunto aggressore - Si tratta di un 59enne italiano nato a Bergamo, che al momento non risulta avere collegamenti con la vittima ed era stato protagonista di un episodio analogo nel 2015. Secondo tg24.sky.it