Ladro senza scrupoli rapina clochard due volte in 24 ore
Due rapine contro un clochard in meno di 24 ore. Protagonista un 33enne originario del Marocco, con alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio, che è stato fermato.Clochard rapinato 2 volte in 24 oreSecondo quanto ricostruito, il malvivente aveva scelto come bersaglio un senza dimora. 🔗 Leggi su Romatoday.it
