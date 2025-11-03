Ladro fa a botte con 5 dipendenti e cade dal balcone a Imola i complici in fuga con il bottino

Un 37enne è stato arrestato a Imola per furto in abitazione e rapina impropria dopo una fuga e una colluttazione con cinque dipendenti.

