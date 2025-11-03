Sarzana, 3 novembre 2025 – L’amara sorpresa l’ha ricevuta al suo ritorno a casa dopo una giornata trascorsa a salutare i propri cari al cimitero di Sarzana. Un dettaglio che forse i soliti ignoti conoscevano, oppure semplicemente il caso li ha premiati immaginando che nella giornata dedicata al ricordo le case potessero essere lasciate libere e incustodite almeno per qualche ora. E così i ladri sono entrati in azione nel quartiere cittadino di Bradia svaligiando l’appartamento di una donna che al ritorno a casa, nel tardo pomeriggio, si è ritrovata la cassaforte completamente aperta con il flessibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladri scatenati. Forzano una cassaforte, rubati preziosi e denaro