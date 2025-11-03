Ladri rubano in un bar in piena notte indagini in corso

Furto la notte scorsa a Nocera Superiore, in un bar in via Matteotti. Ignoti hanno portato via un discreto bottino, riuscendo a forzare l'ingresso dell'attività commerciale.Il colpoSull'episodio indagano i carabinieri della stazione locale, così come sul caso di una famiglia che, il giorno prima. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Famiglia colpita da un lutto presa di mira dai #ladri a #Brinzio: mentre parenti e amici vegliano il #defunto al pianterreno, i malviventi rubano al piano superiore. Indagano i #carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Furto in centro all’ora di pranzo, ladri rubano costosi cellulari - X Vai su X

Ladri entrano nel bar e rubano slot machine e registratori di cassa - I ladri hanno forzato la porta d’ingresso e si sono introdotti nel locale intorno all’1. Secondo udinetoday.it

Rubano alcolici e la cassa al bar di piazza Matteotti a Canegrate: ladri denunciati - Entrambi sono stati defferiti per furto e la refurtiva è stata interamente recuperata. Secondo legnanonews.com

Ladri al bar, rubano la borsetta a una signora ma vengono inseguiti e fermati dagli altri clienti: coppia denunciata - A Mario che ieri mattina stava sorseggiando un caffè al banco del bar Miniere in centro ad Agordo non è sfuggito il tizio che è entrato e uscito un paio di volte dal locale con fare ... Si legge su ilgazzettino.it