Ladri in casa l' anziano li vede e spara | il ferito fugge insieme ai complici Ricerche in corso

GRIGNANO POLESINE (ROVIGO) - Colpi d'arma da fuoco a Grignano Polesine, dove nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre, un'anziano ha sparato al presunto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ladri in casa, l'anziano li vede e spara: il ferito fugge insieme ai complici. Ricerche in corso

Altri contenuti sullo stesso argomento

Razzia dei ladri nella casa di Germano De Luca, l'uomo di 85 morto nello schianto contro il bus Atvo di Oderzo, nel Trevigiano - facebook.com Vai su Facebook

Ladri in casa, il proprietario li vede e il fa fuggire agitando il bastone - Due giovani malviventi, di origine straniera, sono stati avvistati martedì sera, all'ora di cena, mentre tentavano di intrufolarsi ... Segnala ilgazzettino.it

Truffa del finto incidente: ladri entrano in casa di anziani - Un malvivente ha convinto le vittime a uscire di casa per controllare una presunta emergenza familiare, riuscendo così a impossessarsi di gioielli e contanti, mentre i vicini lanciavano l’allerta per ... Riporta laprovinciacr.it

Germano muore a 85 anni mentre va a trovare la compagna: i ladri entrano nella sua casa e la svaligiano - Germano De Luca, 85 anni, è morto mercoledì 29 ottobre a Piavon di Oderzo in un tragico incidente stradale mentre era in viaggio per andare a trovare ... Segnala fanpage.it