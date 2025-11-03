Firenze, 3 novembre 2025 – “La custode ci teneva aperto l’ingresso secondario in Borgo Pinti, nonostante il suono della campanella. Questo è un ricordo a cui sono molto affezionato, lei era un simbolo di resistenza perché sfidava, aiutando noi studenti, le ire del preside Bruno Bonatti. Coraggiosissima! Questo è un ricordo, ma dei miei anni al Miche ne avrei altri mille. Anzi, molti di più”. Quella porticina invisibile ai più era in realtà l’accesso a un mondo che Federico Ferrone descrive come “ricchissimo nelle sue diversità”. Ex studente del Michelangiolo, poi iscritto al Machiavelli, Ferrone ne ha fatta di strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’adolescenza in via della Colonna. “Il Miche mi ha arricchito nello spirito e nel senso critico”