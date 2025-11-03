L' Adige e le sue peculiarità naturali e ambientali al Pontoncello
il 15 novembre 2025. Escursione naturalistica di circa 7 km lungo le sponde dell’Adige, immersi nel Parco del Pontoncello, alla scoperta delle sue ricchezze ambientali e paesaggistiche. Accompagnati dalla guida AIGAE Gianmarco. 🔗 Leggi su Veronasera.it
