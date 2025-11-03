L’addio a Lorenzo Bosi l’abbraccio di calcio e politica

Firenzetoday.it | 3 nov 2025

Una chiesa gremita, tanti abbracci e molte parole per ricordare ancora ciò che era riuscito a trasmettere. A portare il feretro di Lorenzo Bosi lungo le scale e la navata della basilica di San Lorenzo sono alcuni ragazzi della Rondinella Marzocco, la società a cui lo stesso Bosi aveva dedicato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it



