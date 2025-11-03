L’acciaio di Beverly Pepper riflette sulla contemporaneità

CUBO, Museo d’Impresa del Gruppo Unipol, accoglie nelle due sedi di Bologna la mostra “Beverly Pepper. Space Outside”: un approfondimento su una delle più importanti figure della scultura contemporanea attraverso 36 lavori tra sculture, bozzetti, disegni, acquerelli e sketchbook, oltre a uno straordinario corredo iconografico costituito da foto e video. Aperta al pubblico fino al 24 gennaio, l’esposizione, curata da Ilaria Bignotti e Marco Tonelli, è realizzata in collaborazione con la Fondazione Progetti Beverly Pepper di Todi. Con un corpus di opere che va dal 1965 al 2018, la mostra si discosta dalla tradizionale retrospettiva per concentrarsi su tematiche più attuali, come la relazione tra arte, ambiente, memoria e comunità, centrali nel lavoro dell’artista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

