L’acciaio di Beverly Pepper riflette sulla contemporaneità

Quotidiano.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CUBO, Museo d’Impresa del Gruppo Unipol, accoglie nelle due sedi di Bologna la mostra “Beverly Pepper. Space Outside”: un approfondimento su una delle più importanti figure della scultura contemporanea attraverso 36 lavori tra sculture, bozzetti, disegni, acquerelli e sketchbook, oltre a uno straordinario corredo iconografico costituito da foto e video. Aperta al pubblico fino al 24 gennaio, l’esposizione, curata da Ilaria Bignotti e Marco Tonelli, è realizzata in collaborazione con la Fondazione Progetti Beverly Pepper di Todi. Con un corpus di opere che va dal 1965 al 2018, la mostra si discosta dalla tradizionale retrospettiva per concentrarsi su tematiche più attuali, come la relazione tra arte, ambiente, memoria e comunità, centrali nel lavoro dell’artista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217acciaio di beverly pepper riflette sulla contemporaneit224

© Quotidiano.net - L’acciaio di Beverly Pepper riflette sulla contemporaneità

Approfondisci con queste news

l8217acciaio beverly pepper rifletteL’acciaio di Beverly Pepper riflette sulla contemporaneità - CUBO, Museo d’Impresa del Gruppo Unipol, accoglie nelle due sedi di Bologna la mostra “Beverly Pepper. Si legge su lanazione.it

l8217acciaio beverly pepper rifletteLa materia, il paesaggio e il corpo dell’arte: Beverly Pepper. Space Outside - Fino al 24 gennaio 2026 CUBO – il museo d’impresa del Gruppo Unipol – ospita "Beverly Pepper. Lo riporta exibart.com

Cerca Video su questo argomento: L8217acciaio Beverly Pepper Riflette