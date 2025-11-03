L' abbazia di San Martino festeggia 800 anni | Un anno di eventi e diretta su Rai 1
Un traguardo che profuma di storia, un'occasione per trasformare la memoria in futuro. L'Abbazia di San Martino si prepara a celebrare il suo ottavo centenario (1225-2025) e non lo farà con una singola cerimonia, ma con un anno intero di eventi che promettono un'esposizione nazionale. A partire. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La birra dei monaci a San Martino delle Scale, nel weekend visita con degustazione all’abbazia Circondata dal silenzio dei monti di Palermo, l’abbazia di San Martino delle Scale vi aspetta per un’esperienza che unisce storia, spiritualità e gusto. Sabato 1 e Vai su Facebook
Vergiate festeggia San Martino, al via sabato 8 novembre con il concerto del Coro Harmonia - Prenderanno il via sabato 8 novembre a Vergiate i festeggiamenti in onore del patrono San Martino. Segnala varesenews.it
San Martino Buon Albergo festeggia il suo Patrono - Dal 7 all'11 novembre, la cittadina si anima per la Festa di San Martino patrono: tradizioni culinarie con il "Capel de Napoleon" ... Segnala veronaoggi.it
Festa Patronale di San Martino Vescovo - Una settimana di tradizione, musica e buon cibo per celebrare il patrono di Adrara San Martino, tra eventi religiosi e momenti di festa comunitaria. Scrive ecodibergamo.it