L' abbazia di San Martino festeggia 800 anni | Un anno di eventi e diretta su Rai 1

Viterbotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un traguardo che profuma di storia, un'occasione per trasformare la memoria in futuro. L'Abbazia di San Martino si prepara a celebrare il suo ottavo centenario (1225-2025) e non lo farà con una singola cerimonia, ma con un anno intero di eventi che promettono un'esposizione nazionale. A partire. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

