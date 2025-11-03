La Zenith continua a volare | Pro Livorno ko
Zenith Prato 1 Pro Livorno Sorgenti 0 ZENITH PRATO: Brunelli, Banchelli, Casini, Cela, Tempestini, Geri, Sinisgallo, Saccenti, Kouassi, Toccafondi, Parrini. A disp. Caroti, Innocenti, Moretti, Del Pela, Osakwe, Castiello, Danti, Moussaid, Nannipieri. All. Settesoldi. PRO LIVORNO SORGENTI: Serafini, Larcombe, Ricci, Montecalvo, Tognarelli, Bani, Fall, Ba, Bitep, Faye, Bucchioni. A disp. Lupo, Galeone, Potenza, Cotroneo, Nannetti, Vignali, Canterini, Chiappara. All. Gassani. Arbitro: Fatticcioni di Carrara. Reti: 67’ Toccafondi. Non si ferma più la Zenith Prato, che ottiene la terza vittoria della settimana superando 1-0 la Pro Livorno Sorgenti di fronte al pubblico amico del ‘Chiavacci’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Campionato Eccellenza ? Real Cerretese-A.C. Fucecchio 1903 ? Domenica 2 Novembre ? 14:30 ? A. Palatresi Cerreto Guidi ?Dopo la sconfitta immeritata contro lo Zenith Prato, è tempo di reagire! I ragazzi di Mister Menichetti sono pronti a tornar - facebook.com Vai su Facebook