La Yuasa Battery spreca troppo A Padova arriva un’altra sconfitta

SONEPAR 3 YUASA BATTERY 1 SONEPAR: Gardini 12, Zoppellari 1, Diez (L1), Stefani, Polo 3, Nachev, Toscani (L2), Todorovic 2, Bergamasco, Orioli 21, Trucchio 7, McRaven, Maslulovic 15, Held 3, All. Cuttini YUASA BATTERY: Golzadeh 23,, Magalini 3, Cubito (L2), Vecchi 1, Falaschi, Stankovic 3, Pellacani 3, Petkov 6, Petkovic 0, Fedrizzi 12, Marchiani, Koprivica, Tatarov 9, Marchisio (L1) Parziali: 25-22 (26’), 26-24 (29’), 20-25 (30’), 25-21 (27’) Quarta sconfitta per la Yuasa Battery Grottazzolina che cede a Padova nel secondo scontro diretto in trasferta nell’arco di appena quattro giorni. Ko che pesa molto anche per la dinamica in quanto la squadra di coach Ortenzi ha avuto più volte l’opportunità di allungare la sfida al tie-break ma non ci è riuscita nel finale di un convulso quarto set. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery spreca troppo. A Padova arriva un’altra sconfitta

