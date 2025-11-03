Saturday Night’s Main Event è andato in scena poco meno di 48h fa, eppure la WWE fa ancora discutere attraverso le sue scelte nel prodotto televisivo (e non solo). Passa il tempo, sembrava ieri quel main event di WrestleMania XL, un esempio di perfezione (o quasi) sulla gestione di una storia, o meglio, la conclusione di essa. Proprio quella edizione di WM ha resettato in toto il booking della compagnia, ne sono seguite infatti una vasta gamma di idee e pensieri sbagliati poi manifestati in un “punto basso” lo scorso aprile per WrestleMania 41. Se ve lo state chiedendo, la risposta è sì, l’ultima edizione di WM è stata una delle più inutili di sempre, specie per i fatti susseguiti nelle settimanemesi successivi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

La WWE continua a offendere l'intelligenza dei suoi fan