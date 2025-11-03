Orbetello (Grosseto), 3 novembre 2025 – “Le parole del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, confermano purtroppo l’atteggiamento di sufficienza e arroganza con cui da anni viene trattata la comunità di Talamone. Definire la nostra iniziativa come ’un’operazione della sinistra’ non è solo falso, ma anche offensivo verso centinaia di cittadini, residenti e proprietari di seconde case, che hanno sottoscritto una petizione popolare libera, trasversale e totalmente slegata da qualsiasi partito politico”. Lo dichiarano i portavoce del Coordinamento Secessione Talamone, replicando ad alcune dichiarazioni del sindaco di Orbetello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La voglia di fuga della frazione. “La secessione di Talamone non è un’iniziativa della politica”