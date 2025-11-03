la voce di ppp con la musica di morricone

La voce di Pier Paolo Pasolini e la musica di Ennio Morricone: ieri, nel cinquantenario della morte del poeta, la casa editrice e discografica SZ Sugar ha pubblicato su tutte le principali piattaforme digitali la prima registrazione assoluta di Musica per una fine, melologo nato dall’incontro tra il grande musicista e l’intellettuale tra i maggiori del Novecento. Composto da Morricone nel 1998, il lavoro è concepito per coro a quattro voci miste, orchestra e nastro magnetico con la voce registrata di Pasolini. Al centro della composizione vi è Gli Italiani, testo affidato da Pasolini a Morricone e recitato dal poeta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

