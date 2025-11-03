La voce del Friulano la forza di una comunità e la consapevolezza di un patrimonio | il Collio guarda al futuro

Gamberorosso.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giorni tra degustazioni, ricerca e premi per raccontare un territorio che ha fatto della qualità e della longevità la propria firma. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

