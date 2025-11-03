La voce dei commercianti | Aiuti per il centro storico? Bene ma ci siamo anche noi

L’intervento del Comune di Grosseto, con 100mila euro messi a disposizione per l’apertura di nuove attività nel centro storico serve davvero al piccolo commercio del salotto buono di Grosseto? E’ quanto si chiede Serena Remi, presidente del Centro commerciale naturale ’Via Emilia - Sacro Cuore’ secondo la quale il bando "non affronta alla radice il problema, ovvero l’abbandono continuo e costante negli ultimi decenni, di immobili residenziali e fondi commerciali nel centro storico". "E’ sicuramente lodevole l’attenzione che la giunta pone sulla zona del centro storico – dice Remi –, ma non c’è soltanto il centro storico, perché esistono molte altre attività in tutta la città, anche in quartieri popolosi, dove le esigenze di sicurezza, di riqualificazione urbana, di promozione ed aggregazione sociale, di presenza di piccoli negozi, sono altrettanto sentite e, in taluni casi addirittura più impellenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

