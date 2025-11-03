La vita va così è ancora primo al boxoffice italiano del weekend
Solida tenuta per La vita va così di Riccardo Milani con Virginia Raffaele, Aldo e Diego Abatantuono: al botteghino italiano del weekend sfiora ormai i 4 milioni di euro. Al secondo posto Dracula - L'amore perduto di Luc Besson. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
