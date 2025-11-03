La vita va così ancora primo al box office italiano Dracula di Luc Besson sfiora i due milioni di euro
Alle spalle del nuovo film di Riccardo Milano, che conserva saldamente la prima posizione, si fanno strada il Dracula di Luc Besson e il nuovo film di Paolo Virzì, Cinque secondi. Riccardo Milani ancora campione del botteghino italiano con la sua nuova fatica, La vita va così, pellicola che affronta il dramma del cambiamento imposto dal progresso con lo stravolgimento di ambienti naturali e arcaici. Altri 1,8 milioni di euro portano il film interpretato da Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Aldo Baglio, con la partecipazione di Geppi Cucciari, a sfiorare i 4 milioni in due settimane. Ottimo risultato per la toccante storia dello scontro tra un solitario pastore sardo, che cura la sua terra e i suoi animali, e uno spregiudicato imprenditore che vuole cementificare per costruire un resort di lusso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tutta la vita che resta di R. Recchia Questo primo romanzo di Roberta Recchia è una gran bella sorpresa per la profondità dei temi trattati, la delicatezza con cui sono trattati e la forza narrativa con cui l’autrice ci presenta personaggi e situazioni complicatissim - facebook.com Vai su Facebook
La vita va così è ancora primo al boxoffice italiano del weekend - Solida tenuta per La vita va così di Riccardo Milani con Virginia Raffaele, Aldo e Diego Abatantuono: al botteghino italiano del weekend sfiora ormai i 4 milioni di euro. Lo riporta msn.com
La vita va così è primo al boxoffice italiano del weekend, parte bene il film con Virginia Raffaele, Aldo e Diego Abatantuono - Presentata alla Festa del Cinema di Roma, la commedia La vita va così di Riccardo Milani debutta in vetta al botteghino italiano del weekend. Come scrive msn.com
La vita va così di Riccardo Milani primo al box office italiano, l'anime Chainsaw Man batte Springsteen in USA - Il nuovo film di Riccardo Milani svetta in testa agli incassi italiani superando 1,6 milioni di euro, incassi record negli USA per Chainsaw Man, che supera il record di Demon Slayer. Lo riporta msn.com