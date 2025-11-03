La vita va così ancora primo al box office italiano Dracula di Luc Besson sfiora i due milioni di euro

Alle spalle del nuovo film di Riccardo Milano, che conserva saldamente la prima posizione, si fanno strada il Dracula di Luc Besson e il nuovo film di Paolo Virzì, Cinque secondi. Riccardo Milani ancora campione del botteghino italiano con la sua nuova fatica, La vita va così, pellicola che affronta il dramma del cambiamento imposto dal progresso con lo stravolgimento di ambienti naturali e arcaici. Altri 1,8 milioni di euro portano il film interpretato da Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Aldo Baglio, con la partecipazione di Geppi Cucciari, a sfiorare i 4 milioni in due settimane. Ottimo risultato per la toccante storia dello scontro tra un solitario pastore sardo, che cura la sua terra e i suoi animali, e uno spregiudicato imprenditore che vuole cementificare per costruire un resort di lusso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

