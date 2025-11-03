L’AZIENDA VALENTINO ORLANDI può essere considerata un vero e proprio modello di impresa in grado di coniugare al meglio il cosiddetto "saper fare" dell’artigianalità marchigiana con le più interessanti evoluzioni del designer. Un mix che ha permesso all’azienda nei suo oltre quarant’anni di vita di conquistare importanti spazi commerciali nell’alta moda in Italia e all’estero. "La storia della Valentino Orlandi – spiega Francesca Orlandi (nella foto in alto) – parte da lontano. Proprio quest’anno festeggiamo i 50 anni di attività, e coincide con quella della mia famiglia. Mio padre, originario di Corridonia dove ancora oggi abbiamo la nostra sede, nasce come tagliatore e modellista di scarpe in quel distretto della pelle che fa della regione Marche un punto di riferimento per il mondo intero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La vita delle borse si allunga grazie al ritorno dei prodotti usati