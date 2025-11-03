La vita da mamma di Cecilia Rodriguez | il mollettone per capelli nasconde una dedica a Clara Isabel

Cecilia Rodriguez si gode la sua nuova vita da mamma e sui social appare letteralmente raggiante. In quanti hanno notato l'omaggio alla piccola Clara Isabel "nascosto" nel suo mollettone?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

ULTIM’ORA Antonia si è svegliata dal coma La ragazza, ridotta in fin di vita dal padre, che ha ucciso la mamma e il fratello respira autonomamente. - facebook.com Vai su Facebook

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio: come stanno lei e la piccola Clara Isabel dopo il parto - Mamma da pochi giorni, Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio raccontando ai fan alcuni dettagli in merito alla vita dopo il parto. Come scrive donnaglamour.it

Cecilia Rodriguez racconta i primi giorni da mamma con Clara Isabel - Cecilia Rodriguez pazza d'amore per la piccola Clara Isabel racconta sui social com'è la vita da mamma ... Lo riporta ultimenotizieflash.com

Cecilia Rodríguez diventa mamma: le prime foto e le parole di Ignazio Moser - Cecilia Rodríguez ha partorito: è nata Clara Isabel, la prima figlia con Ignazio Moser. Segnala rumors.it