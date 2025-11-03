La vita da mamma di Cecilia Rodriguez | il mollettone per capelli nasconde una dedica a Clara Isabel

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cecilia Rodriguez si gode la sua nuova vita da mamma e sui social appare letteralmente raggiante. In quanti hanno notato l'omaggio alla piccola Clara Isabel "nascosto" nel suo mollettone?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

