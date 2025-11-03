La violenza coloniale di Israele in Cisgiordania espansionismo illegale armato e brutale | 50 anni di violenta e vile occupazione

Oltre 58 anni dopo, la Cisgiordania è ancora teatro di una sistematica politica di violenta espropriazione di territori palestinesi, orchestrata da coloni armati che agiscono con l'impunità garantita dall'apparato militare israeliano Quando nel giugno 1967 Israele occupò la Cisgiordania duran. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

