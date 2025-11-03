H o conosciuto Angelina Mango nel settembre 2023, prima della sua Noia, il brano con cui mesi dopo avrebbe conquistato Sanremo e – come si dice – “il grande pubblico”. Allora, al teatro della Triennale di Milano, c’era il suo “piccolo pubblico”. Scatenato, allegro, tutti i brani a memoria: giovanissime che erano state in coda ore e ore per assicurarsi le file davanti al palco. Lei era stata travolgente, rivelando non solo di avere una voce potente, Dna di famiglia, ma anche di saper tenere il palco meglio di una veterana. Il ritorno di Angelina Mango, il duetto emozionate sul palco di Olly X Leggi anche › Angelina Mango pubblica a sorpresa un nuovo album: “Caramé” Classe 2001, di inizio aprile, Angelina aveva allora 22 anni e mezzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La vincitrice del Festival di Sanremo 2024 torna con un album che racconta il viaggio dentro di sé