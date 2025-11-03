La vera belva? Da imprenditore e napoletano dico che lo è chi riduce Napoli al solito cliché

Enrico Ditto: «Basta semplificazioni sulla pelle di Napoli, la città è molto più di un personaggio televisivo. Direste mai che Torino è tutta nelle dirette di Chiara Ferragni?» NAPOLI – «La storia personale e il percorso social della signora Rita De Crescenzo, per quanto possano finanche essere interessanti dal punto di vista sociologico e televisivo, restano una vicenda individuale. Non possono essere assunti a emblema della realtà napoletana. Quello che davvero è insopportabile è che nel 2025 una certa televisione da un lato e una certa opinione pubblica dall’altro finiscano per far assurgere a esempio di appartenenza territoriale e sociale un singolo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

