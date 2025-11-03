“Si è oltrepassato il limite. Questi orribili articoli sono illegali”, ha dichiarato indignato il ministro dell’Economia, Roland Lescure su BFMTV lunedì 3 novembre, parlando dello scandalo delle bambole gonfiabili dimensione bambina vendute su Shein. “ Voglio essere molto chiaro: se questo comportamento si ripeterà, saremo nel nostro diritto e chiederò che la piattaforma Shein venga bandita dal mercato francese “, ha affermato. Sul sito web del marchio sono state vendute bambole gonfiabili a forma di bambine. “ Questi orribili oggetti sono illegali “, ha dichiarato il ministro, che si è dichiarato pronto ad agire contro Shein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La vendita delle bambole gonfiabili pedopornografiche è illegale”: il ministro francese Lescure denuncia gli articoli venduti su Shein