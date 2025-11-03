La vendita delle bambole gonfiabili pedopornografiche è illegale | il ministro francese Lescure denuncia gli articoli venduti su Shein

“Si è oltrepassato il limite. Questi orribili articoli sono illegali”, ha dichiarato indignato il ministro dell’Economia, Roland Lescure su BFMTV lunedì 3 novembre, parlando dello scandalo delle bambole gonfiabili dimensione bambina vendute su Shein. “ Voglio essere molto chiaro: se questo comportamento si ripeterà, saremo nel nostro diritto e chiederò che la piattaforma Shein venga bandita dal mercato francese “, ha affermato. Sul sito web del marchio sono state vendute bambole gonfiabili a forma di bambine. “ Questi orribili oggetti sono illegali “, ha dichiarato il ministro, che si è dichiarato pronto ad agire contro Shein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Shein e le bambole sessuali dall'aspetto infantile, la minaccia della Francia dopo la denuncia - Il ministro dell'Economia Lescure: 'Se questi comportamenti si ripeteranno, avremo il diritto e lo chiederò, che la piattaforma Shein venga vietata sul mercato francese' ... Da msn.com

vendita bambole gonfiabili pedopornograficheBambole pedopornografiche vendute online, Shein denunciato in Francia - commerce Shein è stato denunciato in Francia per la vendita di bambole gonfiabili a contenuto pedopornografico. Lo riporta msn.com

