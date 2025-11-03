La Turandot di Ai Weiwei al cinema La Compagnia
Firenze, 3 novembre 2025 - Da Puccini ad Ai Weiwei nell’anteprima nazionale di “Ai Weiwei’s Turandot”, il film documentario di Maxim Derevianko, al 66o Festival dei Popoli che arriva in sala domani sera alle 21 al cinema La Compagnia: sarà in sala il regista per incontrare il pubblico. Il documentario segue l’artista e attivista rivoluzionario cinese Ai Weiwei durante il suo debutto alla regia di un’opera lirica al Teatro dell’Opera di Roma, mentre si ispira al capolavoro Turandot del compositore Giacomo Puccini come scenario per proiettare i numerosi problemi che affliggono l’umanità. Cento anni dopo, il film dimostra non solo che l’opera di Puccini è ancora vitale e attuale, ma anche che, come suggerisce la stimata coreografa Chiang Ching – sua amica di lunga data presente nel film – è un riflesso della vita di Ai Weiwei e un progetto appropriato per un artista noto per le sue installazioni, sculture e fotografie che denunciano l’autorità, difendono i diritti umani e la libertà di espressione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
